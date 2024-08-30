Почему автомобильные спидометры показывают неправильную скорость: определяем главные причины

Если вам когда-то казалось, что ваш спидометр немного обманывает вас, не сомневайтесь – так оно и есть. Хотите знать, почему так и на сколько процентов ошибка? Когда-нибудь это может помочь вам сэкономить деньги.

Сразу скажем, что автомобильные измерители скорости обманывают всегда – и на новых автомобилях, на первых метрах после заводского конвейера тоже. И всегда в одну сторону, в сторону завышения показаний. Так сделано умышленно.

Почему спидометр должен лгать

Как и любой измерительный прибор, спидометр имеет право на погрешность (и забегая вперед скажем, что он им вполне пользуется). Когда речь идет об автомобиле во всемирном масштабе, точность спидометра нормируется сведением технических правил особой комиссии – ЕЭК ООН, хотя в пределах каждой страны есть аналогичные собственные стандарты. Допустимая погрешность устройства определяется по сложной формуле, в которой процент отклонения зависит от скорости.

Но главное, о чем идет речь в Правилах № 39 ЕЭК ООН (от 20.11.1978), это то, что спидометр не может показывать скорость ниже реальной. Чтобы даже при самой плохой ситуации нечестный прибор не соврал в сторону занижения, конструкторы сознательно закладывают в механизм (или электронный блок) самое завышение скорости от реальной – причем немалое.

На сколько лжет спидометр

Формула, выводящая границы погрешности, настроена так, что с ростом скорости растет и допустимая погрешность. К примеру, при настоящей скорости 90 км/ч стрелке разрешено указывать 90 – 103 км/ч. Но конструкторы автомобилей обычно выбирают некий усредненный показатель, хотя вплотную к реальности его тоже не "подпускают" – чаще всего при 90 км/ч серийные машины показывают на панели 96 – 98 км/ч. А при 50 – 60 км/ч погрешность желает более скромная, порядка + 5 км/ч.

Вообще считается, что спидометры традиционно погрешны порядка 10 %, хотя повторимся, на каждой скорости процент преувеличения будет свой.

Ложь и безопасность

Как можно заметить, искусственное завышение показаний спидометра заставляет водителей ехать на 10% медленнее. И это хорошо, ведь чем меньше скорость, тем больше безопасность. К тому же эти "запасные" 4-5 км/ч играют в пользу водителя в случае попадания машины в поле зрения камеры фотофиксации. Как известно, полицейские радары измеряют скорость либо лазерным дальномером, либо посредством эффекта Доплера. То есть показатель скорости они получают реальный, не обезображенный никакими умышленными поправками.

Дополнительные причины лжи

Нельзя забывать, что очень часто свою долю лжи в показания спидометра вносит сам автомобиль. Во-первых, нештатные шины. Если они отличаются от родных наружным диаметром, показатели спидометра могут измениться на 5 – 10%, а то и больше.

Во-вторых, пониженное или увеличенное давление в шинах. Эти отклонения от нормы изменяют так называемый радиус качения колеса и соответственно, на несколько процентов "корректируют" показания спидометра. Напомним, что колесо с низким давлением при движении ведет себя как маленькое.

Следовательно, если колеса по диаметру будут меньше штатных, скорость на спидометре будет выше, чем была бы с родными колесами. А если колеса окажутся больше, прибор будет показывать меньше.

Кратко

О том, насколько в реальности ошибается ваш спидометр на конкретных шинах, несложно проверить с помощью любого GPS-приложения в смартфоне. Но мы советовали бы этой проверкой и ограничиться. Убедитесь, что погрешность не очень велика и главное, что она в сторону завышения и… И продолжайте в качестве основного использовать именно этот штатный прибор. Пусть эти 4 – 6 км/ч будут у вас в запасе: кто знает, когда-нибудь они сохранят вам несколько сотен гривен, а может – и чью-то жизнь.