Почему арабские страны против переселения палестинцев из Сектора Газа: объяснение эксперта

В арабских странах в отношении палестинцев в широком смысле существует исторический сентимент. Поэтому они против переселения из Сектора Газа.
Об этом рассказал научный сотрудник Института исследований национальной безопасности и Центра Моше Даяна при Тель-Авивском университете Илан Залаят в материале РБК-Украина "Под носом у Ирана. Почему Трамп "замиряет" Ближний Восток и как это повлияет на войну в Украине"
Залаят выразил сомнение относительно готовности любой страны на Ближнем Востоке согласиться на прием большого количества палестинцев.
По его словам, помимо значительной экономической нагрузки, на протяжении 80 лет арабские страны формировали позицию о поддержке палестинцев в их стремлении отстоять свои права на Палестину. Поэтому они не могут внезапно изменить свою позицию и принять переселенцев, даже если им будет предложена финансовая компенсация.
Идею о переселении палестинцев отверг Египет - государство, имеющее общую границу с Сектором Газа и рассматриваемое главой Белого дома Дональдом Трампом как одно из возможных направлений для переселения палестинцев.
Зато власти Египта планируют предложить инициативу, направленную на комплексное восстановление Сектора Газа. Основной целью этого плана является обеспечение палестинцам возможности "продолжения присутствия на своей земле в соответствии с законными правами". Аналогичную позицию занимает Иордания - соседняя с Израилем страна, которая, как и большинство государств региона, поддерживает право палестинского народа оставаться на своей земле.
Трамп недавно предложил план временного перемещения палестинцев с территории Сектора Газа, которая серьезно пострадала в результате войны Израиля и ХАМАСа. Палестинская администрация и Лига Арабских государств не одобряют эту идею.
В конце января глава Белого дома обсудил план переселения с лидерами Египта и Иордании.
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