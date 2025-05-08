Почему 8 мая - не о праздновании: значение Дня памяти и примирения для Украины

Чествование, а не празднование

8 мая Украина чтит память погибших во Второй мировой войне - самой кровавой и жестокой трагедии в истории человечества. С 2023 года эта дата официально установлена как День памяти и победы, в духе европейской традиции. Украинское общество сознательно отказалось от советского культа победы и заменило его достойным чествованием жертв и героев. В этот день мы не празднуем - мы помним.

Символом памяти является красный мак - знак скорби и напоминание о том, что война не имеет романтики. Она - это миллионы разрушенных судеб, искалеченных тел и изуродованных душ. Героизация войны - прямой путь к новым конфликтам. И сегодня, когда на украинской земле снова идет война, эти уроки имеют особую цену.

Украинское измерение Второй мировой

Война для украинцев началась не 22 июня 1941 года, а еще 1 сентября 1939-го - с бомбардировки Львова и других городов. В тот день нацистская Германия напала на Польшу, а затем, 17 сентября, Красная армия по приказу Сталина вошла в Западную Украину. Два тоталитарных режима - нацистский и коммунистический - договорились о разделе Европы, подписав пакт Молотова-Риббентропа. История Второй мировой - это также история заговоров, предательства, молчаливого согласия сильных мира сего на раздел территорий и народов.

Украина, разделенная между разными государствами, не имела своей государственности, но ее народ оказался в самом центре мирового катаклизма. За годы войны из Украины было мобилизовано около 7 миллионов человек в Красную армию. Каждый второй не вернулся. Те, кто выжил, часто оставались инвалидами. В борьбе против нацизма участвовали украинцы в рядах разных армий мира - в рядах Антигитлеровской коалиции, в повстанческих и подпольных структурах.

После победы - новая оккупация

Изгнание нацистов с украинской земли не принесло свободы. Оно обернулось возвращением советского террора: массовыми штурмами, депортациями, искусственным голодом, уничтожением церквей, репрессиями против интеллигенции и освободительного движения. Более 8 миллионов украинцев и представителей других народов погибли во время Второй мировой. Общие потери человечества - от 50 до 85 миллионов

Победа над нацизмом стала возможной благодаря усилиям десятков стран. Ни одно государство не имеет морального права присваивать себе эту победу. Именно поэтому любые попытки России использовать статус "победителя" как оправдание новой агрессии недопустимы.

От нацизма до рашизма

После поражения Гитлера мир столкнулся с новой угрозой - агрессивной идеологией, которую сегодня представляет Россия. Ее имперские амбиции, культ войны и искажение истории стали основой нового вида тоталитаризма - рашизма. Эта идеология, как и нацизм, несет смертельную угрозу свободе, безопасности и правам человека во всем мире.

Украина стала передовым фронтом в этой борьбе. Наши военные защищают не только собственное государство, но и весь демократический мир от российской экспансии. Сегодняшняя борьба украинцев - это продолжение той же борьбы против зла, которая велась в 1939-1945 годах.

Важно не только знать, но и понимать: Вторая мировая началась с молчания мира перед агрессией. Так же сейчас нерешительность и слабость могут дорого стоить. Память о прошлой войне должна быть ориентиром для действий сегодня: надо не просто сочувствовать, а действовать.

Исторические корни борьбы

В межвоенные годы украинцы были самой большой безгосударственной нацией в Европе. Их земли контролировали СССР, Польша, Румыния и Чехословакия. В ответ на притеснения и отчаяние возникло мощное освободительное движение, в частности Организация украинских националистов (ОУН). Уже в марте 1939 года украинцы героически защищали Карпатскую Украину, а впоследствии оказались в тисках репрессивных машин и нацистов, и советского НКВД.

Украинский вопрос использовали обе империи - нацистская и советская - в своих целях. Но именно украинцы мечтали и боролись за собственное государство, которое мы имеем сегодня. И именно его они снова вынуждены защищать с оружием в руках.

День памяти и победы - это не о парадах. Это - о людях. О жертвах, о тех, кто боролся, и тех, кто не дожил до победы. Это - об обязанности помнить, чтобы не допустить повторения трагедии. И это - об ответственности защищать свободу сегодня, как ее защищали те, кого мы вспоминаем 8 мая.