Незаконно выехавших из Украины мужчин после возвращения ждет наказание. Будет закон

По его словам, сейчас не предусмотрено никаких наказаний для тех, кто незаконно пересек границу и потом вернулся в Украину.

"На сегодняшний день таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу", - сказал он.

Министр считает, что это будет совместная инициатива Кабинета министров и депутатов Верховной рады. "Я думаю, это будет закон", - сообщил Клименко.

По его словам, сейчас изучается международный опыт. "Как обращаться с нашими гражданами, которые нарушили закон уже один раз. Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-то ограничения относительно дальнейшего передвижения этих граждан как минимум за границу", - добавил министр.