Мужчинам Киева посоветовали альтернативный способ обновления данных из-за очередей в ЦНАУ

Как отметили в департаменте, завтра, 16 июля, истекает срок обновления данных военнообязанных, что привело к значительному увеличению количества обращений. В этой связи в столичных ЦНАУ на приеме задействовано максимальное количество администраторов.

"Мы всегда готовы помочь, и из-за большой нагрузки призываем обращать внимание на альтернативное средство обновления данных - приложение "Резерв+", - подчеркнули в Департаменте.

В КГГА сообщили, что обновление данных через это приложение практически не отличается от обновления в ЦНАУ.

"Так, в "Резерв+" военнообязанный самостоятельно обновляет три поля информации: номер телефона, электронную почту (при наличии) и фактический адрес проживания. В ЦНАУ это делает работник. Но в обоих случаях можно получить документ с одинаковой юридической силой", – добавили в КГГА.