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Мужчинам Киева посоветовали альтернативный способ обновления данных из-за очередей в ЦНАУ

Фото: Обновить данные до 16 июля можно в Резерв+ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Из-за больших очередей в киевских ЦНАУ мужчинам Киева советуют обновлять данные через "Резерв+", чтобы успеть сделать это до 16 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент (Центр) предоставления административных услуг КГГА.

Как отметили в департаменте, завтра, 16 июля, истекает срок обновления данных военнообязанных, что привело к значительному увеличению количества обращений. В этой связи в столичных ЦНАУ на приеме задействовано максимальное количество администраторов.

"Мы всегда готовы помочь, и из-за большой нагрузки призываем обращать внимание на альтернативное средство обновления данных - приложение "Резерв+", - подчеркнули в Департаменте.

В КГГА сообщили, что обновление данных через это приложение практически не отличается от обновления в ЦНАУ.

"Так, в "Резерв+" военнообязанный самостоятельно обновляет три поля информации: номер телефона, электронную почту (при наличии) и фактический адрес проживания. В ЦНАУ это делает работник. Но в обоих случаях можно получить документ с одинаковой юридической силой", – добавили в КГГА.

Напомним, закон о мобилизации вступил в силу с 18 мая. Мужчины в течение 60 дней должны обновить данные. Это можно сделать в ТЦК, ЦНАУ и в "Резерв+"

Из-за истечения срока в ЦНАУ Киева образовались большие очереди.

Столичные Центры предоставления административных услуг работают с понедельника по субботу с 9 утра до 18 часов вечера. Найти контактные данные ЦНАУ в нужном районе Киева можно на официальном портале.

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