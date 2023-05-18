Мужчина сдавал оккупантам патриотов под Херсоном. Его приговорили к 15 годам тюрьмы

Житель Белозерской территориальной громады (Херсонская область) сдавал оккупантам информацию о местных патриотах. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Мужчина признан виновным в государственной измене. Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Пока мужчина будет находиться под стражей.

"По его информации, российские военные проводили обыски, применяли к пострадавшим психологическое и физическое давление", - пояснили в прокуратуре.

Отмечается, что он сообщал военным РФ информацию о местах жительства патриотически настроенных односельчан. Осужденный лично сопровождал захватчиков во дворы людей.

"В начале июня 2022, во время временной оккупации населенного пункта, 44-летний мужчина начал сотрудничать с врагом", - говорится в сообщении.

Напомним, что в 2014 году судья в Крыму перешла на сторону кафиров и начала "работать" в фейковом учреждении. В Украине ее приговорили к 12 годам тюрьмы за государственную измену.

Суд приговорил российского агента, "наводившего" вражеские ракеты на железнодорожные мосты и заводы во Львовской области, к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.