"У него был пистолет". Фицо рассказал о новой попытке покушения

Фицо напомнил, что ездил туда 6 октября по случаю празднования годовщины Карпатско-Дуклинской операции во Второй мировой войне. На торжествах присутствовало несколько членов правительства и депутатов парламента, в том числе президент Словакии Петер Пеллегрини.

"Мы схватили очень воинственного человека, который ненавидит меня за мою позицию по отношению к Украине. Он был с оружием, к счастью, он не попал в зону, где были мы, политики, а пошел в зону, где была толпа. Там он прошел через рамку металлоискателя было обнаружено, что у него был полностью заряжен пистолет", - рассказал Фицо.

Он также считает, что во время покушения, которое произошло в мае этого года в городе Гандлова, ему "очень повезло".