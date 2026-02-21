Мужчина ударил парня ножом возле ТРЦ в Киеве: в полиции рассказали детали инцидента

Сегодня в субботу, 21 февраля, молодой человек возле одного из ТРЦ Киева ударил ножом парня. Сейчас нападающего задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Киева.

"На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения, которая устанавливает все обстоятельства происшествия", - добавили в полиции.

"Предварительно установлено, что между двумя компаниями возник конфликт, в ходе которого один участник ударил другого ножом в живот", - говорится в сообщении.

Другие инциденты

Напомним, вчера стало известно, что военный в Киеве, который самовольно оставил часть, ранил ножом мужчину и женщину в Святошинском районе.

В столичной полиции рассказали, что он в состоянии алкогольного опьянения подошел к 28-летнему мужчине и начал нецензурно выражаться. Во время ссоры злоумышленник ударил мужчину ножом в шею и скрылся.

В тот вечер на соседней улице военный предложил 56-летней киевлянке провести ее домой. У подъезда он навязчиво настаивал остаться у нее на ночлег, а после отказа достал нож и ранил женщине лицо. После этого полиция, которая находилась неподалеку, задержала его.

Также мы писали, что 25 декабря на станции метро "Контрактовая площадь" произошел конфликт между пассажирами, в результате которого один из них достал нож и нанес ранения двум мужчинам.