Мужчина публиковал в ТикТок видео про позиции ВСУ в Черкасской области. Ему объявили подозрение

"Он лично снял фото и видео движения колонны украинской военной техники с боеприпасами. Затем полученные медиафайлы разместил на собственной странице в соцсети ТикТок с привязкой к геолокации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в считанные минуты это видео подхватили российские пропагандистские каналы, в том числе прокремлевские Telegram-каналы с общей аудиторией более 100 тысяч подписчиков.

"Сотрудники СБУ установили местонахождение блоггера и прекратили его незаконную деятельность. Свои преступные действия он объяснял желанием "нарастить" аудиторию", - объяснили правоохранители.

На основании собранных доказательств ему поставлено в известность о подозрении в распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований. В суд направлен обвинительный акт. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.