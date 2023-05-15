Мужчина публиковал в ТикТок видео про позиции ВСУ в Черкасской области. Ему объявили подозрение

Мужчина в ТикТок публиковал информацию о позициях Сил обороны в Черкасской области. Его задержали, объявили подозрение и передали дело в суд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
"Он лично снял фото и видео движения колонны украинской военной техники с боеприпасами. Затем полученные медиафайлы разместил на собственной странице в соцсети ТикТок с привязкой к геолокации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в считанные минуты это видео подхватили российские пропагандистские каналы, в том числе прокремлевские Telegram-каналы с общей аудиторией более 100 тысяч подписчиков.
"Сотрудники СБУ установили местонахождение блоггера и прекратили его незаконную деятельность. Свои преступные действия он объяснял желанием "нарастить" аудиторию", - объяснили правоохранители.
На основании собранных доказательств ему поставлено в известность о подозрении в распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований. В суд направлен обвинительный акт. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, что Служба безопасности задержала двух российских информаторов, собиравших информацию о перемещении украинских военных в Харьковской области.
Правоохранители обнаружили двух жителей Днепропетровской области, желающих "присоединить" свой регион и города к России. Им объявили подозрения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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