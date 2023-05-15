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В Харьковской области задержали вражеских информаторов, которые собирали данные о Силах обороны

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Понедельник 15 мая 2023 10:23
В Харьковской области задержали вражеских информаторов, которые собирали данные о Силах обороны Фото: СБУ задержала вражеских информаторов, которые собирали данные о Силах обороны в Харьковской области (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности задержала двух российских информаторов, которые собирали информацию о перемещении украинских военных в Харьковской области.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Отмечается, что злоумышленники знакомы друг с другом. Так, мужчина и женщина из Волчанска скрыто собирали данные о местах базирования и перемещении Сил обороны в приграничном районе.

Информаторы фиксировали последствия вражеских ракетно-артиллерийских обстрелов региона. Полученные данные передавали своему родственнику, проживающему в России.

Так, разведданные требовались россиянам для планирования и подготовки повторных воздушных ударов по украинским объектам.

СБУ установила местонахождение и задержала обоих злоумышленников во время выполнения ими вражеской задачи. В ходе обысков у задержанных были обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с врагом.

В настоящее время фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей.

Напомним, недавно СБУ объявила подозрение оккупационному "коменданту" Балаклеи Харьковской области.

Кроме того, предателя, который шпионил за позициями реактивной артиллерии ВСУ в Харьковской области, приговорили к 15 годам тюрьмы.

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Служба безопасности Украины Харьков
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