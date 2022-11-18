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Мужчина с топором пытался прорваться в здание газеты The New York Times

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Нью-Йорк, Пятница 18 ноября 2022 05:20
Мужчина с топором пытался прорваться в здание газеты The New York Times Фото: мужчина с топором пытался прорваться в здание газеты The New York Times (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Мужчина, вооруженный топором и мечом, пытался прорваться в редакцию газеты The New York Times.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как передает агентство, мужчина хотел поговорить с сотрудниками политического отдела издания. Сотрудники службы безопасности задержали посетителя в вестибюле и убедили его сдать оружие. Мужчина находился в вестибюле до прибытия полицейских.

В департаменте полиции Нью-Йорка сообщили, что правоохранители прибыли в редакцию газеты в четверг днем, получив сообщение о том, что в здании находится мужчина, вооруженный ножом.

Согласно сведениям агентства, посетителя доставили в больницу для обследования.

Напомним, в прошлом году в Британии задержали вооруженного мужчину, который проник на территорию замка королевы. В тот момент там Елизавета II праздновала Рождество.

В августе в США застрелили вооруженного мужчину при попытке проникнуть в офис ФБР.

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