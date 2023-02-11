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Мужчина угрожал гранатой продавщице в Броварах. У него нашли рюкзак "сюрпризов"

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Бровары, Суббота 11 февраля 2023 21:56
Мужчина угрожал гранатой продавщице в Броварах. У него нашли рюкзак "сюрпризов" Фото: полицейские задержали мужчину, угрожавшего гранатой продавщице в Броварах (facebook.com Andriy Nebytov)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 11 февраля, полицейские задержали мужчину, который угрожал гранатой продавщице в Броварах. Кроме того, во время обыска в его рюкзаке правоохранители обнаружили кучу "сюрпризов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

"Дикая дерзость и цинизм. Хулиган из Броваров угрожал продавцу гранатой, ударил потерпевшую и скрылся", - заявил Небитов.

Он отметил, что после инцидента полицейские установили личность преступника и задержали его на одной из улиц города вместе с целым рюкзаком "сюрпризов".

При задержании в рюкзаке у злоумышленника правоохранители обнаружили 9 гранат, пистолет и части автоматов.

"Именно так нападающий и разгуливал по городу. Видим, что этому 46-летнему злодею не хватает не только вежливости, но и элементарного правосознания", - добавил полицейский.

По его словам, сейчас свое поведение злоумышленник обдумывает в изоляторе временного содержания, а за незаконное обращение с оружием и хулиганство ему грозит до 7 лет заключения. Дальнейшую его судьбу определит суд.

Напомним, в прошлом месяце в Харьковской области пограничники задержали иностранца, перевозившего гранаты и оружие.

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