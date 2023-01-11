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Перевозил гранаты и оружие: в Харьковской области пограничники задержали иностранца

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Украина, Среда 11 января 2023 15:23
Перевозил гранаты и оружие: в Харьковской области пограничники задержали иностранца Фото: в Харьковской области пограничники задержали иностранца (facebook.com.DPSUkraine)
Автор: Наталья Кава

Пограничники Харьковской области задержали пассажира маршрутного такси, перевозившего оружие и гранаты. Он затруднился объяснить, откуда их взял.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

По данным ведомства, пограничники остановили для проверки маршрутное такси на одном из контрольных постов. При осмотре багажа пассажиров в вещах одного из них были найдены две гранаты, устройство для отстрела резиновых шаров и охотничий нож.

Оказалось, что вещи принадлежат гражданину Азербайджана. Происхождение этих вещей азербайджанец объяснить отказался. Мужчину вместе с обнаруженными предметами передали сотрудникам Национальной полиции.

СБУ задержала во Львовской области российского агента приводившего вражеские ракеты на стратегические предприятия Украины. У него нашли фото с Петром Симоненко, руководившим запрет Компартией в Украине.

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