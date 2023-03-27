Мужчина подорвался на мине у пруда в Харьковской области

Мужчина подорвался на мине возле ставка в Чугуевском районе Харьковской области в понедельник, 27 марта. Его госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Удерживайтесь от посещения лесов, лесополос, полей, берегов рек, прудов и т.д. Все эти территории потенциально заминированы и крайне опасны. Берегите себя!" - добавил Синегубов.

Глава региона в очередной раз призвал всех быть максимально внимательными и осторожными.

Так, в с. Бугаевка Чугуевского района 62-летний мужчина подорвался на мине у пруда.

Ранее вблизи села Волчий Яр Харьковской области на мине подорвался 53-летний тракторист. Мужчина был госпитализирован.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.