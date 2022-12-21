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Джима получила нового партнера на Рождественскую гонку-2022: кто заменил Пидручного

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Гельзенкирхен, Среда 21 декабря 2022 13:19
Джима получила нового партнера на Рождественскую гонку-2022: кто заменил Пидручного Фото: Антон Дудченко дебютирует в Рождественской гонке (Facebook/Биатлон Украины)
Автор: Антон Федорцив

Травмированный лидер мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный пропустит традиционную Рождественскую гонку в биатлоне. Украинка Юлия Джима получила нового партнера в дуэте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Олимпийская чемпионка Сочи будет выступать после Рождества в паре с Антоном Дудченко. Для 26-летнего биатлониста это мероприятие станет премьерным в карьере. Гонка состоится 28 декабря в немецком Гельзенкирхене.

Пидручный защищал цвета Украины в Рождественской гонке три года подряд. В прошлом году в дуэте с Джимой он занял 8-е место в итоговом протоколе. Лидер мужской сборной находится в лазарете. Он испытал хирургическое вмешательство на травмированном колене и проходит курс реабилитации.

Дудченко же в сезоне 2022/23 – лучший среди украинцев. Он четырежды финишировал в топ-30 индивидуальных гонок. В общем зачете Кубка мира Дудченко идет 31-м, набрав 78 очков после этапов в Контиолахти, Хохфильцене и Анси.

Рождественская гонка-2022 состоит из двух частей в формате смешанной эстафеты – массовый старт и гонка преследования. Соперниками украинской пары Джима-Дудченко станут представители Германии (две команды), Чехии, Финляндии, Швейцарии, Австрии, Италии и Франции.

Джима получила нового партнера на Рождественскую гонку-2022: кто заменил Пидручного

К слову, ранее смешанная сборная Украины по бадминтону выиграла квалификацию к чемпионату Европы-2023.

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