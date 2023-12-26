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Мужская сборная Украины объявила состав на этап Кубка мира по биатлону: есть дебютант

Фото: Дмитрий Пидручный – gjrf лучший среди украинцев (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Украины по биатлону определился с перечнем спортсменов на четвертый этап Кубка мира 2023/24 в немецком Оберхофе.

Об этом заявил главный тренер украинской сборной Юрай Санитра, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

"Сине-желтые" повезут в Германию 5 биатлонистов. Место в заявке потеряет Тарас Лесюк, на старте сезона ни разу не сумевший финишировать в топ-40 соревнований.

По сравнению с этапом в швейцарском Ленцерхайде сохранили места в заявке четверо – Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Артем Тищенко. Вместо Лесюка Санитра сделает ставку на Виталия Мандзина. 20-летний украинец в этом сезоне на уровне Кубка мира еще не выступал.

В предыдущем сезоне Мандзин дважды соревновался в составе первой команды. Самый высокий результат – 78-е место в спринте во французском Анси. В нынешнем же сезоне украинский биатлонист выступал в Кубке IBU. Там он сумел занять 8-е место в норвежском Шушене (спринт).

Результаты украинских биатлонистов в сезоне 2023/24

Зачетные очки в течение трех этапов завоевали три украинца. Лучший результат – Пидручный (72 пункта).

Наивысшее место в индивидуальных гонках – 19-е – завоевал он же. Пидручный в гонке преследования в австрийском Хохфильцене допустил только два промаха. Дудченко и Тищенко взяли всего по три очка. Оба набрали баллы в шведском Эстерсунде.

Лучший результат сборной Украины – 5-е место по итогам эстафеты в Хохфильцене. В составе "сине-желтых" соревновались Тищенко, Подручный, Прима и Дудченко.

К слову, ранее штаб женской сборной Украины сменил состав на этап в Оберхофе.

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