Женская сборная Украины сменила состав на грядущий этап Кубка мира по биатлону

Тренерский штаб национальной команды Украины по биатлону решил провести кадровые изменения перед четвертым этапом Кубка мира 2023/24 в немецком Оберхофе.

Об этом заявил старший тренер украинской сборной Николай Зоц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт" .

На следующий этап тренеры планируют взять 6 биатлонисток. Место в заявке потеряет Анна Кривонос. В рамках соревнований в Оберхофе состоятся две индивидуальные гонки – спринт и преследование, а также классическая эстафета.

Компанию Ирине Петренко, Юлии Джиме, Анастасии Меркушиной и Кристине Дмитренко в свою очередь составит Любовь Кипяченкова. Последнее место в заявке в данный момент остается вакантным.

"На шестую позицию рассматриваем юниорку – это запасное место, здесь люди должны расти, набираться опыта. Блашко или Кривонос должны стартовать, выступать. Для них большая польза, когда будут на Кубке IBU", – рассказал Зоц.

Результаты украинских биатлонисток в сезоне 2023/24

Зачетные очки в течение трех этапов завоевали 5 украинок. Лучший результат – Петренко (102 пункта).

Самое высокое место в индивидуальных гонках – 10-е – оформила Анастасия Меркушина. Она замкнула десятку в гонке преследования в швейцарском Ленцерхайде. Лучший же финиш Кривонос – 40-я позиция в индивидуальной гонке в Эстерсунде.