Чехлы больше не понадобятся? Apple запатентовала уникальный корпус для смартфонов

На изображениях в документе можно увидеть пояс из крепких микрочастиц меньше размера кончика карандаша, который простирается над задней панелью iPhone и, как утверждается, защищает устройство от механических повреждений. Компания считает, что "стойкие к истиранию" бусины могут быть изготовлены из:

металлов;

стекла;

керамики;

других подходящих материалов.

Согласно патенту, бусинки "могут быть встроены в пластиковый материал", что позволяет предположить, что задняя панель iPhone будет похожа на поликарбонат предыдущих бюджетных моделей iPhone: 5S и 5C.

В частности, бусинки "могут выступать над верхней поверхностью пластикового материала".

Фото: Apple запатентовала уникальный корпус для смартфонов (image-ppubs.uspto.gov)

Патент, со своей стороны, был продан 26 сентября 2017 года, однако выдан и обнародован Ведомством по патентам и торговым маркам США только в прошлый вторник.

Новый патент компании, получивший название "пространственные композиты", намекает на то, что Apple все же имеет планы разделить долговечность и гламур.

"Такие грани могут отражать свет в определенных направлениях, что может создавать желаемый внешний вид, отображение, изображение или цвет", - отмечается в патенте.

В частности, документ указывает на то, что более устойчивые к царапинам iPad, MacBook и другие устройства также могут быть в процессе разработки.

Летняя презентация Apple

5 июня американская компания Apple провела ежегодную конференцию для разработчиков WWDC 2023 во время которой представила новые продукты, среди которых:

революционные очки Apple Vision Pro;

Watch OS 10;

macOS Sonoma;

iPadOS 17;

следующая версия мобильной ОС iOS 17;

MacPro на процессоре M2 Ultra;

Mac Studio;

новый MacBook Air.

Все подробности о новых гаджетах и их особенностях можно прочитать в материале РБК-Украина.