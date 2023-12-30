Чего ожидать от курса доллара и что будет влиять на рынок: прогноз на январь 2024 года

В январе 2024 года валютный рынок Украины будет находиться в состоянии прогнозируемого, а текущие курсовые изменения не будут представлять угрозу общей ситуации.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

"По многим признакам, в январе валютный рынок будет жить в парадигме декабря: ведь вряд ли регулятор будет менять собственную стратегию, направленную на удержание баланса между спросом и предложением на межбанке, а также сближение безналичного и наличного курсов", - сказал он.

Как отметил банкир, можно ожидать, что НБУ при необходимости будет прибегать к валютным интервенциям.

"Соответственно, курсовые показатели на межбанке, несмотря на ожидаемую их динамичность и разновекторность, будут находиться в границах декабря", - прогнозирует эксперт.

Лесовой отметил, что международные валютные резервы составляют около 39 млрд долларов, что фактически снимает все вопросы о том, целесообразно ли проводить мощные интервенции. "Этих средств может хватить на довольно продолжительное время даже без получения международной финпомощи или минимальной экспортной выручки", - добавил он.

Наличный рынок

Что касается наличного рынка, то, как напомнил Лесовой, последние 2 месяца - с момента введения режима "управляемой гибкости" - курсообразование происходит на основе валютных изменений на межбанке. А после отмены валютных ограничений, на наличном рынке усилилась конкуренция между финучреждениями за клиента, кроме почти единого наличного курса еще сработает фактор конкуренции курсов ("будут сдавать больше там, где курс выше, а будут покупать там, где курс меньше").

Банкир прогнозирует, что в январе может сохраниться минимальная разница до 0,3-0,4 грн между курсами межбанка и наличного рынка.

Факторы влияния на рынок

Кроме того, отметил Лесовой, другими главными факторами, которые будут влиять на валютный рынок, будут:

Объем и своевременность макрофинансовой поддержки (главное в этом вопросе - это определенность с объемами помощи, а также соблюдение определенных графиков);

Разблокирование западных границ (экспортная выручка является важной составляющей пополнения валютных запасов страны);

Военные факторы: ход войны и ее последствия (косвенный фактор, который в определенных обстоятельствах может иметь признаки системного).

"Итак, существует большая вероятность, что курсовые показатели на валютном рынке в январе будут крайне напоминать декабрьские. Текущие колебания / изменения не превысят 0,2 грн, а межкурсовая разница на безналичном рынке будет до 0,1 грн, а на наличном - до 0, 2 грн", - прогнозирует Лесовой.