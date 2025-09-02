Чего ожидать на валютном рынке осенью: комментарий НБУ

Национальный банк Украины ожидает роста спроса на валюту осенью 2025 года. В то же время он будет меньше, чем в прошлом году, когда население покупало 1 млрд долларов ежемесячно.

Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Интерфакс-Украина ".

Спрос на валюту

По словам Николайчука, увеличение чистого спроса населения на валюту в июне-июле до 270-280 млн долларов с 250 млн долларов в мае произошло в пределах статистической погрешности,

Он отметил, что нынешняя ситуация является стабильной по сравнению с прошлым годом, когда спрос достигал до 1 млрд долларов ежемесячно.

"Мы в своих прогнозах остаемся относительно консервативными. Ожидаем роста спроса на валюту, при этом не до уровней прошлого года. По нашему мнению, в прошлом году это в значительной степени был еще отложенный спрос, связанный с тем, что у населения не было возможности свободно покупать валюту в предыдущие годы вследствие валютных ограничений", - пояснил он.

Альтернатива валюте

По мнению чиновника, в течение последних месяцев произошло определенное насыщение спроса, что совпало с осознанием преимуществ инструментов в национальной валюте.

"Размещая средства в инструментах в гривне, можно гарантированно получить достаточно неплохой доход, а не рисковать его потерять, держа доллары или евро под матрасом", - отметил Николайчук.

Он также напомнил, что валютно-курсовая политика остается частью общего монетарного инструментария НБУ, нацеленного на достижение ценовой стабильности.

"Результаты наших действий свидетельствуют о том, что мы выполняем то, что декларируем", - подытожил Николайчук.