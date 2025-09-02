ua en ru
Вт, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Чего ожидать на валютном рынке осенью: комментарий НБУ

Украина, Вторник 02 сентября 2025 11:49
UA EN RU
Чего ожидать на валютном рынке осенью: комментарий НБУ Фото: первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины ожидает роста спроса на валюту осенью 2025 года. В то же время он будет меньше, чем в прошлом году, когда население покупало 1 млрд долларов ежемесячно.

Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Интерфакс-Украина".

Спрос на валюту

По словам Николайчука, увеличение чистого спроса населения на валюту в июне-июле до 270-280 млн долларов с 250 млн долларов в мае произошло в пределах статистической погрешности,

Он отметил, что нынешняя ситуация является стабильной по сравнению с прошлым годом, когда спрос достигал до 1 млрд долларов ежемесячно.

"Мы в своих прогнозах остаемся относительно консервативными. Ожидаем роста спроса на валюту, при этом не до уровней прошлого года. По нашему мнению, в прошлом году это в значительной степени был еще отложенный спрос, связанный с тем, что у населения не было возможности свободно покупать валюту в предыдущие годы вследствие валютных ограничений", - пояснил он.

Альтернатива валюте

По мнению чиновника, в течение последних месяцев произошло определенное насыщение спроса, что совпало с осознанием преимуществ инструментов в национальной валюте.

"Размещая средства в инструментах в гривне, можно гарантированно получить достаточно неплохой доход, а не рисковать его потерять, держа доллары или евро под матрасом", - отметил Николайчук.

Он также напомнил, что валютно-курсовая политика остается частью общего монетарного инструментария НБУ, нацеленного на достижение ценовой стабильности.

"Результаты наших действий свидетельствуют о том, что мы выполняем то, что декларируем", - подытожил Николайчук.

Спрос на валюту и курс доллара и курс доллара

Напомним, за последний год курс доллара практически не изменился. Официальный курс в последние недели колеблется около уровня 41,3 грн/доллар, на наличном рынке около 41,5 гривен.

Инфляция в июле составила 14,1% в годовом измерении. Ставки по гривневым депозитам в банках составляют около 13% годовых.

По данным НБУ, в августе 2025 года чистый спрос населения на валюту вырос на 30% до 351 млн долларов. В то же время он был меньше, чем в августе прошлого года - 781 млн долларов.

Аналитики не сомневаются в том, что осенью в Украине произойдет традиционный рост курса доллара.

Наличная валюта является основным источником сбережений украинцев в условиях резких обвалов гривны каждые несколько лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Национальный банк Украины
Новости
НБУ держит курс ниже 41,5 грн/доллар: когда ожидать роста
НБУ держит курс ниже 41,5 грн/доллар: когда ожидать роста
Аналитика
Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком