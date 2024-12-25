Чего нельзя делать при холодном запуске мотора в мороз: важные советы

Исправный и не очень старый автомобиль должен запускаться без проблем в любой мороз, типичный для европейских зим. Но если водитель хорошо постарается, и вполне нормальную машину можно поставить, так сказать, в невыгодное положение.

Правил удачного холодного старта не много, но зато есть немало ошибок, которые могут ему навредить. Тем более, что далеко не все машины на украинских дорогах идеальны с точки зрения технического состояния.

Что не следует делать при холодном запуске двигателя в мороз

Не надо включать подогревы сидений, окон, отопитель, дворники и фары до того, как будет запущен двигатель. Если аккумулятор находится в подсаженном состоянии, на вес золота каждый ватт сэкономленной в нем энергии. На этом фоне и один включенный потребитель может отобрать энергию у стартера. Вообще, сев в салон, проверьте, чтобы все кнопки на торпедо были выключены.

Неправильно будет сразу после включения зажигания включать стартер. Дайте топливному насосу несколько секунд, чтобы он создал давление в магистрали - и только потом поворачивайте ключ дальше или жмите кнопку второй раз.

Не стоит держать тормозную педаль одновременно с попытками запуска мотора - ведь стоп-сигналы потребляют много электроэнергии. (Сразу отметим, что у многих машин включение стартера без нажатых тормозов не произойдет - и для этих авто этот совет недействителен). А вот сцепление морозным утром лучше нажать - это освободит стартер от необходимости перемешивать густое масло в коробке передач.

Не советуем резко бросать педаль сцепления, как только двигатель заработает. Делайте это плавно и через несколько секунд, потому что густое мерзлое масло в МКП очень нагружает мотор, поэтому он может остановиться - а на еще одну попытку старта энергии в АКБ может не остаться.

Нельзя включать стартер на долгое время (более 5 - 10 секунд) несколько раз подряд. Так вы быстро посадите аккумулятор и перегреете сам стартер. Слишком короткие попытки тоже неэффективны, и не выключайте стартер при первых вспышках в цилиндрах - дождитесь, пока двигатель наконец заработает. Между включениями стартера нужны перерывы не менее 5 - 7 секунд, чтобы аккумулятор восстановился после расхода энергии.

Технические причины проблемного старта двигателя

Понятно, что некорректные действия водителя - отнюдь не единственная причина незапланированных утренних хлопот возле машины. Чтобы никакой мороз не помешал вашим планам, машина должна соответствовать некоторым требованиям:

Аккумулятор должен быть заряженным. Это наиболее вероятная причина проблем, ведь в коротких городских поездках зимой АКБ часто не успевает заряжаться как следует;

Масло в двигателе должно соответствовать требованиям автопроизводителя;

Свечи зажигания бензинового мотора должны быть исправны, с правильными зазорами и чистые изнутри и снаружи. Так же недопустимы грязь и микротрещины на изоляции свечных проводов. Свечи накаливания дизеля должны работать все;

Топливной системе требуется штатное давление бензина или дизеля, инжекторы форсунок должны быть чистыми и без критического износа. Отклонение от этих требований допустимо в теплую погоду и на прогретом двигателе, но при запуске на морозе такие нюансы становятся критическими;

В цилиндрах должна быть надлежащая компрессия. То есть имейте в виду, что двигатель с изношенной цилиндро-поршневой группой с полным правом может отказаться стартовать в мороз.

Вкратце

Для рачительного водителя проблемы при запуске мотора морозным утром должны стать сигналом тревоги. И также поводом к посещению СТО. Ведь посаженный аккумулятор - наименьшая беда, которая может стоять за проблемным стартом. Учтите, что следующий отказ может произойти уже далеко от дома и хорошо, если не далеко от цивилизации вообще. Между тем, в автомастерских хорошо знают перечень типичных причин утренней забастовки авто, и вашей ласточке быстро поставят диагноз - а может, сразу решат и саму проблему.