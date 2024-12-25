Чего нельзя делать при холодном запуске мотора в мороз: важные советы
Исправный и не очень старый автомобиль должен запускаться без проблем в любой мороз, типичный для европейских зим. Но если водитель хорошо постарается, и вполне нормальную машину можно поставить, так сказать, в невыгодное положение.
Об ошибочных действиях водителя, которые могут отложить начало поездки зимой, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre иAutoBild.
Правил удачного холодного старта не много, но зато есть немало ошибок, которые могут ему навредить. Тем более, что далеко не все машины на украинских дорогах идеальны с точки зрения технического состояния.
Что не следует делать при холодном запуске двигателя в мороз
- Не надо включать подогревы сидений, окон, отопитель, дворники и фары до того, как будет запущен двигатель. Если аккумулятор находится в подсаженном состоянии, на вес золота каждый ватт сэкономленной в нем энергии. На этом фоне и один включенный потребитель может отобрать энергию у стартера. Вообще, сев в салон, проверьте, чтобы все кнопки на торпедо были выключены.
- Неправильно будет сразу после включения зажигания включать стартер. Дайте топливному насосу несколько секунд, чтобы он создал давление в магистрали - и только потом поворачивайте ключ дальше или жмите кнопку второй раз.
- Не стоит держать тормозную педаль одновременно с попытками запуска мотора - ведь стоп-сигналы потребляют много электроэнергии. (Сразу отметим, что у многих машин включение стартера без нажатых тормозов не произойдет - и для этих авто этот совет недействителен). А вот сцепление морозным утром лучше нажать - это освободит стартер от необходимости перемешивать густое масло в коробке передач.
- Не советуем резко бросать педаль сцепления, как только двигатель заработает. Делайте это плавно и через несколько секунд, потому что густое мерзлое масло в МКП очень нагружает мотор, поэтому он может остановиться - а на еще одну попытку старта энергии в АКБ может не остаться.
- Нельзя включать стартер на долгое время (более 5 - 10 секунд) несколько раз подряд. Так вы быстро посадите аккумулятор и перегреете сам стартер. Слишком короткие попытки тоже неэффективны, и не выключайте стартер при первых вспышках в цилиндрах - дождитесь, пока двигатель наконец заработает. Между включениями стартера нужны перерывы не менее 5 - 7 секунд, чтобы аккумулятор восстановился после расхода энергии.
Технические причины проблемного старта двигателя
Понятно, что некорректные действия водителя - отнюдь не единственная причина незапланированных утренних хлопот возле машины. Чтобы никакой мороз не помешал вашим планам, машина должна соответствовать некоторым требованиям:
- Аккумулятор должен быть заряженным. Это наиболее вероятная причина проблем, ведь в коротких городских поездках зимой АКБ часто не успевает заряжаться как следует;
- Масло в двигателе должно соответствовать требованиям автопроизводителя;
- Свечи зажигания бензинового мотора должны быть исправны, с правильными зазорами и чистые изнутри и снаружи. Так же недопустимы грязь и микротрещины на изоляции свечных проводов. Свечи накаливания дизеля должны работать все;
- Топливной системе требуется штатное давление бензина или дизеля, инжекторы форсунок должны быть чистыми и без критического износа. Отклонение от этих требований допустимо в теплую погоду и на прогретом двигателе, но при запуске на морозе такие нюансы становятся критическими;
- В цилиндрах должна быть надлежащая компрессия. То есть имейте в виду, что двигатель с изношенной цилиндро-поршневой группой с полным правом может отказаться стартовать в мороз.
Вкратце
Для рачительного водителя проблемы при запуске мотора морозным утром должны стать сигналом тревоги. И также поводом к посещению СТО. Ведь посаженный аккумулятор - наименьшая беда, которая может стоять за проблемным стартом. Учтите, что следующий отказ может произойти уже далеко от дома и хорошо, если не далеко от цивилизации вообще. Между тем, в автомастерских хорошо знают перечень типичных причин утренней забастовки авто, и вашей ласточке быстро поставят диагноз - а может, сразу решат и саму проблему.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, каким бывает полный привод на пикапах и внедорожниках.