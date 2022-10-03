"Чего мы сюда полезли?". Оккупанты не понимают, почему воюют в Украине (перехват)

Российские солдаты не понимают, почему РФ воюет против Украины. Они жалуются на командование и хотят сбежать домой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
В перехваченном разговоре российский военный эмоционально жалуется жене на командование, войну и свое положение.
"На**й мы сюда полезли? На**й эта страна? В карманах земля, в трусах земля. Весь в грязи, как чмо. От консервов уже тошнит", - заявил оккупант.
Он рассказал, что находится в селе Шипиловка Луганской области, где постоянно ведутся бои. Однако его командование даже не знает, где он и жив ли вообще.
Оккупант надеется, что его сменят на фронте и он сможет бежать в Россию.
Напомним, ВСУ за минувшие сутки уничтожили 320 российских оккупантов, а также самолет и вертолет. Всего с начала войны Россия уже потеряла около 60 430 своих военных.
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