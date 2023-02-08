Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"

Армия оккупантов не помогла Путину вернуть Украину под контроль России. Как и достичь других целей войны, заявленных Кремлем. Что РФ получила за свою агрессию – в колонке главного редактора РБК-Украина Ростислава Шаправского.
Армия оккупантов не помогла Путину вернуть Украину под контроль России. Как и достичь других целей войны, заявленных Кремлем. Что РФ получила за свою агрессию – в колонке главного редактора РБК-Украина Ростислава Шаправского.
Вторжение в Украину ослабило Россию. Затяжная военная кампания явно не входила в планы российского диктатора. Как и то, что Запад не дрогнет, увидев танки в пригороде Киева, а протянет Украине руку и накажет агрессора.
Россия, провалив блицкриг и получив отпор, оказалась в новой реальности, где ей отведена роль изгоя с минимальным лагерем сторонников. Санкции же, опустошающие карманы кремлевской верхушки, олигархов и бюджета РФ, уничтожили и без того сомнительную перспективу России выйти из войны хотя бы при своем.
Россия хотела войны и была уверена в своей победе, но банально недооценила соперника. Главная цель Кремля сводилась к смене власти в Украине с последующим возвратом страны в свою зону влияния. Полностью провалив эту задачу, РФ начала искать оправдания войне, обвиняя во всем Запад и мифических украинских "нацистов".
Прикрываясь заботой о жителях Донбасса, которые якобы 8 лет "страдали от геноцида киевского режима", путинская армия испепелила несколько городов в Луганской и Донецкой областях. Трактуя геноцид как заботу о "братском народе", россияне мобилизовали жителей оккупированных территорий и насильно депортировали в РФ огромное количество украинцев, в том числе детей.
Умалчивая о военных преступлениях, Путин говорит о разгуле неонацизма в Украине и русофобии в западных странах. "Денацификация" даже была объявлена как одна из целей войны. И здесь Россия не удивила. Кремлевская пропаганда давно скармливает россиянам мифы о "бандеровцах", "Правом секторе", а теперь и о полке "Азов". И тем самым как бы объясняя некую угрозу русскоязычному населению в Украине от националистов.
И это при том, что незадолго до аннексии Крыма и начала войны на Донбассе украинцы были едва ли не самой позитивно настроенной нацией в отношении России и ее граждан. По данным Киевского международного института социологии, в феврале в разгар Революции достоинства, но еще до известных событий в Крыму и на Донбассе, почти 80% украинцев были позитивно настроены к РФ. Уже во время большой войны, в августе прошлого года, по данным группы "Рейтинг", больше 80% украинцев высказались о негативном отношении к россиянам (очевидно, что в отношении РФ как страны этот процент еще выше).
Россия, как показывают западные исследования, умудрилась настроить против себя даже те народы, которые в принципе были к ней доброжелательные, скажем, немцев и итальянцев. Источником русофобии, о которой упрекая Запад говорил Путин, стала сама Россия и россияне.
РФ, планируя в ходе войны ослабить военный потенциал Украины (т.н. "демилитаризация"), сама того не понимая, "помогла" его усилить. Запад, отвечая на атаки оккупантов по мирным городам, все же начал поставлять Украине современное оружие – комплексы ПВО для защиты неба от российских ракет, а также одобрил передачу ВСУ современных танков и другой бронетехники. Уже в скором времени, как ожидается, стоит ждать прогресса и по поставкам самолетов.
Россия, пытаясь захватить Украину, объединила против себя Европу, подтолкнув тот же Берлин с его историческими комплексами по мотивам Второй мировой к поставкам оружия в Восточную Европу. Да и сами страны ЕС с началом вторжения РФ в Украину иначе посмотрели на свои арсеналы, решив вооружаться и планируя больше закупать и производить оружия и снарядов для своих армий.
Защита России от якобы надвигающейся угрозы со стороны НАТО – еще один миф путинской войны. В РФ, следуя этой "логике", говорят, что вынуждены были напасть первыми, пока это не сделала Украина при поддержке Запада. Украина, которая до 24 февраля получала от союзников в лучшем случае противотанковые переносные комплексы и едва ли могла угрожать ядерной державе. Не говоря о том, что в Украине готовы были обсуждать потенциальный отказ от курса в НАТО взамен на гарантии безопасности.
Путин же, оправдывая войну в том числе и защитой России от НАТО, теперь готовится принимать по соседству нового члена НАТО – Финляндию, с которой у РФ 1340 км общей границы. Официальный Хельсинки вместе со Швецией, видя аппетиты агрессора в Украине, отказались от внеблокового статуса и подали заявку в Альянс. И по факту, пугая россиян опасностью приближения НАТО к их границам, кремлевский режим сделал все, чтобы это случилось. После чего Путин заявил, что "непосредственной угрозы расширение НАТО за счет этих стран России не создает".
Европа не стала сговорчивее и не повелась на энергетический шантаж Кремля. Зависимые от российского газа и нефти страны начали искать альтернативные каналы поставок, слезая с "энергетической иглы" Москвы. Нефть, газ и уголь не стали для Путина козырем, с которым он планировал обыграть европейские страны и сдержать их или как минимум отвлечь от помощи Украине.
ЕС (за некоторыми исключением) и ряд других стран Запада, пусть не сразу, но начали отказываться от российских энергоресурсов, лишая бюджет РФ миллиардов долларов. Кроме того, введены лимиты цены на нефть и нефтепродукты, которые поставляются в третьи страны.
Энергетические санкции действуют несколько месяцев, но уже дают результат. В январе нефтегазовые доходы упали на 46% по сравнению с таким же месяцем годом ранее. Дефицит бюджета в начале года уже составил 1,76 трлн рублей, тогда как за весь прошлый год этот показатель был на уровне 3,3 трлн рублей. И, по мнению аналитиков, ситуация в госфинансах России будет только усугубляться, заставляя правительство запускать руки в фонд национального благосостояния и усиливая фискальное давление на немногий бизнес, оставшийся в РФ.
Бравада президента РФ и его дипломатов, дескать, не нужна нам Европа, мы все в Азию продавать будем – не более чем хорошая мина при плохой игре. Китай с Индией, став крупнейшими импортерами нефти из РФ, явно используют ее безвыходное положение и покупают сырье с большими скидками. И Россия, не имея других вариантов, входит в зависимость от Пекина и Нью-Дели, вместо привычной для себя монополии продавца становится заложником монополии покупателя. Но и скупать всю нефть и газ только в РФ азиатские страны не станут, понимая для себя риски.
Европа же наверняка выучит этот урок и даже по завершению войны в Украине не вернется не российскую "нефтегазовую иглу", помня об ошибках с "Северным потоком", снижением собственной добычи и слепым отрицанием политики в экономических проектах с РФ.
О некоторых целях России в войне против Украины становится известно уже постфактум. Как было с попыткой аннексии четырех украинских областей, что, к слову, не вызвало особого энтузиазма внутри РФ. Попытка повторить крымский сценарий с "присоединением" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями не вызвала особого народного ликования, разве что в откровенно маргинальной среде.
И если "освобождение" Донецкой и Луганской областей в их админграницах Кремль хотя бы декларировал в начале вторжения, то вписать еще две области в Конституцию РФ явно поспешил. Путин не продал это как большую победу, но подтвердил цель сугубо захватнической войны и ограничил возможность для маневра с западом и Украиной. По сути, сжег мосты для дипломатии и потенциальных переговоров.
Кризис по всем фронтам, в который загоняет себя Россия, пока еще далек от катастрофы. Мифы кремлевской пропаганды при всей их абсурдности так или иначе приживаются в российском обществе, покорно ожидающего достижения целей "СВО". Вызовы, с которыми РФ еще столкнется, могут стать для нее фатальными, и фундамент уже заложен.
Но пока при всех проблемах России, вызванных развязанной ею же войной, кремлевская армия остается крупным и опасным зверем. Справиться с которым Украина не сможет без западной поддержки. Тогда как авторитарному режиму в Кремле хватит ресурса подпитывать военную машину, даже если для этого придется пожертвовать доходами россиян, их правами и свободами, развитием экономики и перспективами будущих поколений.
Изматывающая война утомляет обе стороны. И лишь сплоченная нация, которая сегодня закаляется в пламени самого страшного за десятилетия военного конфликта, сможет выстоять, победить и сохранить государство. И речь тут не столько о защитниках на передовой, сколько о тыле. Где, вопреки сложной ситуации на фронте, находится место кулуарной политике, спорам о языке, религии, кадровым и коррупционным скандалам. А это явно не те атрибуты, нужные сильному государству, чтобы выстоять в бою против превосходящего габаритами соперника.