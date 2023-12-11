Чего ждать от визита Зеленского в США: политолог дал прогноз о помощи

Вопрос одобрения Сенатом США помощи Украине в объеме, запрошенном администрацией Джо Байдена, зависит в большей степени от компромисса между республиканцами, демократами и Белым домом. Нынешний визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон имеет другую задачу.

По его мнению, самой большой ошибкой украинских чиновников в текущем году было давать публичные прогнозы по военной ситуации, европейской интеграции и так далее.

Фесенко также подчеркивает, что ситуация в данном вопросе зависит не от Украины, а от возможности поиска компромисса между республиканцами, демократами и Белым домом.

"Найдут они этот компромисс в ближайшие дни? Тогда будет шанс, что будет проголосована помощь. Если не найдут, к сожалению, есть большой риск, что не проголосуют. Обе стороны пошли на принцип, республиканцы требуют сначала границу, а потом все остальное", - рассказал он.

Также политолог добавил, что представители Республиканской партии, кроме группы самых ярых противников, не против помощи Украине.

"Даже спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддерживает, хотя раньше критиковал", - отметил он в беседе с РБК-Украина.

Также отмечается, что даже негативный сценарий не будет означать, что США прекратят предоставлять Украине оборонную поддержку. Запасной вариант может быть похож на то, как Вашингтон сотрудничает с Израилем, когда вооружения поставляются без необходимости голосования в Конгрессе.

Фесенко резюмирует, что хотя сложно сказать, с чем конкретно Зеленский приедет из США, его задачей является убеждение партнеров в том, что опаздывать с помощью больше нельзя, поставки уже замедлились. Притом так, что Силы обороны столкнулись с дефицитом боеприпасов.

Визит Зеленского в Вашингтон и вопрос помощи США для Украины

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря посетит Соединенные Штаты Америки. У него запланирована встреча с президентом Джо Байденом. Также Зеленский 12 декабря должен выступить перед американскими сенаторами.

Все это происходит на фоне разногласий по поводу нового финансирования помощи Украине в Конгрессе. На прошлой неделе в Сенате пакет, в который входит помощь для Украины, отказались поддержать республиканцы. Они требуют от Белого дома усиления безопасности границ.

Более детально о поезде Зеленского в США - читайте в материале РБК-Украина.