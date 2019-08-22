Члени ВРП були в ОП напередодні розгляду відсторонення Вовка, - розслідування

Двоє членів Вищої ради правосуддя (ВРП) здійснили візит до Офісу президента України напередодні розгляду клопотання про відстороненні колишнього голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка. Про це йдеться в розслідуванні "Слідства.Інфо", передає РБК-Україна.

Як повідомляється, голова ВРП Володимир Говоруха та один з членів ВРП Андрій Овсієнко відвідували офіс Зеленського напередодні розгляду клопотання Генеральної прокуратури про відсторонення глави ОАСК Вовка та судді Ігоря Погрібченка.

Зі свого боку в ВРП зазначили, що дані особи брали участь в експертних зустрічах, які були організовані ОП.

"…14 серпня 2019 року голова Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха та 15 серпня 2019 року член Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко взяли участь в експертних зустрічах, організованих Офісом Президента України, стосовно обговорень питань судово-правової реформи", - йдеться у відповіді ВРП.

Зазначається, що Говоруха та Овсієнко були доповідачами на розгляді клопотання. А 20 серпня ВРП відмовилася відсторонити Вовка та Погрібніченка від здійснення правосуддя.

Фото: відповідь Вищої ради правосуддя (Слідство.Інфо)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вища рада правосуддя відмовилася задовільнити клопотання ГПУ щодо тимчасового відсторонення судді ОАСК та члена ВРП Ігоря Погрібніченка, а також судді Суворовського райсуду Одеси Івана Шепітько.

Також РБК-Україна писало, що ВРП відмовився відсторонити суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Відзначимо, 20 серпня Вовк склав свої повноваження голови ОАСК. Він добровільно склав повноваження голови суду від 1 серпня. Також він додав, що йде у відпустку після складання повноважень.