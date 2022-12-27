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Членства не видать. В ЕС предупредили Грузию о последствиях в случае смерти Саакашвили

Фото: экс-президент Грузии Михеил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Вступление Грузии в Европейский союз напрямую связано с делом экс-президента страны Михеилом Саакашвили. В случае его смерти в тюрьме Тбилиси может забыть о членстве.

Об этом заявил депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский, передает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

"Параллели между делом Саакашвили и вступлением Грузии в Евросоюз имеют фундаментальное значение. Они неразделимы. Европарламент никогда не поддержит вступление Грузии в Евросоюз, если задержаный экс-президент умрет в тюрьме", - заявил депутат.

Напомним, 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство Грузии принять решение, которое позволит отправить заключенного экс-президента страны Михеила Саакашвили на лечение за границу. К этому призыву присоединилась президент Молдовы.

Позже он лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что призывы Украины и Молдовы по поводу вывоза Саакашвили на лечение за границей "не имеют значения".

Как известно, в организме находящегося в грузинской тюрьме экс-президента Грузии Саакашвили обнаружили следы мышьяка.

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ГрузияЕвросоюзМихаил Саакашвили