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Члены правительства Южной Кореи вскоре посетят Украину: что обсудят

Новина українською →
Воскресенье 06 августа 2023 07:03
Члены правительства Южной Кореи вскоре посетят Украину: что обсудят Фото: члены правительства Южной Кореи вскоре посетят Украину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Делегация Южной Кореи во главе с министром земель Вон Хи Реном планирует посетить Украину в конце августа для обсуждения ряда проектов по восстановлению разрушенной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Также стало известно, что министерство промышленности организует собственную делегацию во главе с министром, состоящую из представителей энергетических и консалтинговых компаний. Ее визит предварительно запланирован на октябрь.

Южная Корея активизировала свои усилия по сотрудничеству с Украиной в сфере восстановления разрушенной инфраструктуры после неожиданного визита президента Юн Сок Еля в Украину в июле.

Также Южная Корея приняла решение разрешить 30 бизнесменам одновременно посещать Украину для реализации потенциальных проектов реконструкции и восстановления.

С введением конкретных правил бизнес-поездок в Украину, ожидается, что представители многих корейских компаний посетят страну, чтобы изучить возможности участия в потенциальных проектах реконструкции.

Поддержка Южной Кореи Украины

Несмотря на то, что Южная Корея - крупный экспортер оружия, пока страна исключала возможность отправки летального вооружения Украине, ограничиваясь нелетальной помощью.

Во время визита в Польшу Юн Сок Йоль вместе с польским коллегой Анджеем Дудой договорились помогать Украине, а также подписали меморандум о сотрудничестве в области послевоенного восстановления.

Президент Республики Корея и первая леди страны 15 июля посетили с неанонсированным визитом в Киев и заявили о выделении нового пакета военной и гуманитарной помощи.

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