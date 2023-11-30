RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Члены НАТО должны нарастить производство оружия для помощи Украине, - глава МИД Британии

Фото: глава МИД Британии Дэвид Кэмерон (twitter.com/David_Cameron)
Автор: Константин Широкун

Страны-члены НАТО должны убедить компании по производству вооружения увеличить объемы выпуска своей продукции для удовлетворения нужд Украины в течение как минимум ближайших двух лет.

Об этом заявил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Министр иностранных дел Британии на закрытой части встречи глав МИД дел стран-участниц Североатлантического альянса в Брюсселе отметил, что в ближайшее время странам НАТО необходимо должным образом использовать собственную экономическую мощь для наращивания производства оружия.

По его словам, это должно позволить Украине добиться успехов в войне против РФ.

"Две недели назад я был в Украине и говорил, что нам нужно сделать все возможное, чтобы помочь украинцам отразить эту ужасающую агрессию Путина. Я буду добиваться консенсуса в отношении этой точки зрения здесь, в НАТО", - добавил Кэмерон.

Обязательства военной помощи Украине

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европейскому Союзу и НАТО необходимо сотрудничать в вопросе производства вооружения, чтобы удовлетворить потребности Украины.

В начале мая Совет Евросоюза принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов.

Позже Bloomberg писало, что ЕС отстает от своего плана предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов в марте 2024 года. Пока он выполнен лишь на 30%.

Также сообщалось, что на фоне опасений в ЕС об отставании от графика поставок Украине артснарядов допускается вариант, что их будут закупать в странах, которые не находятся в Евросоюзе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияПомощь УкраинеКэмеронВторжение России в Украину