В администрации президента США Дональда Трампа взволнованы новыми планами Ирана, которые предусматривает ликвидацию американских чиновников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Согласно данным журналистов, около шести представителей высшего руководства администрации США переехали в военные резиденции, которые обычно используют генералы и другие высокопоставленные военные.
Примечательно, что такое количество гражданских чиновников, проживающих в подобных помещениях, является рекордным по сравнению с предыдущими американскими администрациями.
Среди них - государственный секретарь США Марко Рубио, министр войны Пит Гегсет, глава Минфина Скотт Бессент, генеральный прокурор Тодд Бланш и руководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер.
Причинами переезда чиновников стали усиление политического насилия внутри страны и угрозы со стороны других государств. В первую очередь речь идет о планах Ирана атаковать высокопоставленных должностных лиц администрации Дональда Трампа в Вашингтоне. По данным телеканала CNN, для этого могли применить так называемую "грязную бомбу" или химическое оружие.
Министр финансов Скотт Бессент также подтвердил, что из-за угроз со стороны Тегерана ему пришлось сменить место жительства.
"Они начали угрожать смертью мне и другим членам кабинета министров. Нас не запугать", - заявил американский министр.
При этом чиновники не проживают в военных резиденциях бесплатно - они самостоятельно оплачивают аренду. Обычно ее стоимость составляет от 4,5 тысячи долларов в месяц.
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