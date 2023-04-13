Члены G7 могут в мае ввести санкции в отношении российских бриллиантов, - СМИ

В мае этого года страны-члены G7 могут ввести санкции в отношении бриллиантов российского добывающего гиганта "Алроса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times .

Издание отмечает, что ограничения могут быть введены 19-21 мая во время встречи в Японии накануне ювелирной выставки в Лас-Вегасе, которая состоится в июне. Санкции будут касаться бриллиантов, весом 1 карат.

"Только что санкции вступят в силу, возникнет неопределенность по поводу занятости почти трех миллионов рабочих в Сурате, алмазном центре Индии, где ограничивают девять из десяти алмазов в мире", - отмечает издание.