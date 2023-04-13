Члены G7 могут в мае ввести санкции в отношении российских бриллиантов, - СМИ

В мае этого года страны-члены G7 могут ввести санкции в отношении бриллиантов российского добывающего гиганта "Алроса".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times.
Издание отмечает, что ограничения могут быть введены 19-21 мая во время встречи в Японии накануне ювелирной выставки в Лас-Вегасе, которая состоится в июне. Санкции будут касаться бриллиантов, весом 1 карат.
"Только что санкции вступят в силу, возникнет неопределенность по поводу занятости почти трех миллионов рабочих в Сурате, алмазном центре Индии, где ограничивают девять из десяти алмазов в мире", - отмечает издание.
Напомним, что Британия ввела санкции в отношении холдинга USM российского миллиардера Алишера Усманова и семей других миллиардеров из РФ.
Также Канада недавно ввела санкции против 14 человек и 34 компаний из России, связанных с группой "Вагнера" и авиационным сектором.
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