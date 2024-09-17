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Член Совета директоров МВФ выступил против направления миссии фонда в Россию

Фото: в МВФ растет ЕС сопротивление сотрудничеству с Россией (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Глава Центробанка Эстонии присоединился к группе министров финансов европейских стран, раскритиковавших план Международного валютного фонда возобновить обзор российской экономики впервые после вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Мадис Мюллер, представитель Эстонии в Совете директоров МВФ, в письменном заявлении отметил, что "государство-агрессор, грубо нарушающее международные нормы и соглашения, не должно получать долю выгод, предлагаемых международными институтами".

На прошлой неделе МВФ заявил, что возобновляет ежегодные обзоры экономики России, поскольку экономическая ситуация "более стабильна", чем раньше. Он утверждает, что обзор, известный как оценка по статье IV, является "взаимным обязательством" фонда и его членов.

По словам осведомленных источников, на встрече посланников ЕС на прошлой неделе Франция, Бельгия и Польша, а также несколько стран Балтии и Северной Европы заявили, что они удивлены решением МВФ.

Группа из девяти стран Балтии и Северной Европы также направила письмо главе МВФ Кристалине Георгиевой, выразив обеспокоенность по поводу процесса, который, по их словам, рискует привести к нормализации отношений с Москвой.

Напомним, МВФ заявил, что его сотрудники начнут виртуальные обсуждения с российскими властями 16 сентября, а затем отправятся в страну для личных обсуждений. Этот визит запланирован на 1 октября.

Подробнее о планах МВФ направить миссию в Россию читайте в материале РБК-Украина "МВФ едет в Россию: цели Запада, игры Москвы и что это даст Украине".

 

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