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Член координаційної ради Білорусі оголосив голодування

Автор: РБК-Україна

Член президії координаційної ради білоруської опозиції Максим Знак оголосив голодування. Рішення опозиціонера викликано тим, що йому пред'явили звинувачення про заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі.

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Про це повідомив адвокат Знака Дмитро Лаєвський, передає TUT.BY.

За словами Лаєвского, Знак прийшов до висновку, що в Білорусі не працюють правові механізми захисту прав і свобод особистості в умовах СІЗО він не бачить інших способів боротьби, "враховуючи очевидність абсурдності у частині звинувачення у злочині за вільне вираження громадянами своєї думки".

Нагадаємо, раніше Максим Знак став підозрюваним у справі про спробу захоплення влади в Білорусі.

Максим Знак був затриманий правоохоронці Білорусі 9 вересня.

Крім того, у спробі захоплення влади в Білорусі також підозрюють опозиціонерку Марію Колеснікову, яку намагалися силою вивезти з країни.

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