"Четкий сигнал Москве": Байден отреагировал на резолюцию Генассамблеи ООН

Он отметил, что Россия не может силой менять границы.

"Ставки этого конфликта очевидны для всех - и мир послал четкий сигнал в ответ: Россия не может стереть с карты суверенное государство", - сказал Байден.

Мир продемонстрировал, что он более, чем когда-либо, сплочен и полон решимости привлечь Россию к ответу за ее нарушения, подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает незаконную аннексию Россией территории четырех областей Украины.

За поддержку резолюции проголосовали 143 из 193 участников Генассамблеи ООН, 35 стран воздержались, а 5 – проголосовали против, в том числе Россия.

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