Чистий дохід "Дарниці" від реалізації продукції у 2019 році склав 3,312 млрд грн

Фармацевтична компанія "Дарниця" у 2019 році одержала чистий дохід від реалізації продукції в розмірі 3,312 млрд грн, що на 10,3% більше ніж у 2018 році. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, передає РБК-Україна.

Згідно з документом, чистий прибуток виріс на 30%. Податок на прибуток "Дарниці" за 2019 склав 120,6 млн грн.

Голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків зазначив, що близько 10% доходу "Дарниця" направила в проекти по цифровому перетворенню компанії та розробку нових лікарських засобів. У компанії нагадують, що за останні 5 років "Дарниця" випустила понад 40 нових препаратів, в розробку яких інвестувала 35,3 млн євро. Всього за останнє десятиліття "Дарниця" направила на дослідження і розробки 200 млн євро.

У компанії також нагадали, що у 2019 році "Дарниця" розпочала процес масштабної трансформації: провела ребрендинг і визначила нову філософію бізнесу, цінності й стратегічні цілі, а саме - побудова міжнародного фармацевтичного бренду, забезпечення лідерства у виробництві комплексних генериків і діджиталізацію 100% бізнес-процесів.

"Розбудовуючи наше продуктове портфоліо ми дотримуємося обраної стратегії - фокусуванні на лікуванні найпоширеніших в Україні захворювань. В кооперації з міжнародними компаніями, а також завдяки власним дослідженням, ми розробляємо нові медикаменти. Сьогодні в нашому портфелі є понад 60 препаратів, які знаходяться на різних етапах розробки. Їх ми плануємо зареєструвати до 2023 року. На дослідження і розробку нових продуктів "Дарниця" щорічно направляє понад 40% від загального обсягу інвестицій", - заявив Шимків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Fitch Solutions віднесла український фармринок до категорії high-reward markets, тобто ринків з високим потенціалом, завдяки розширенню доступу населення до медицини. Крім того, українська фармацевтика увійшла в топ-5 галузей інтенсивності інвестицій.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Частка "Дарниці" у 2019 році склала 13,76%. Продуктовий портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки розвитку портфеля - кардіологія, неврологія і вирішення проблем болю. Бенефіціари компанії "Дарниця" - сім'я Загорій.