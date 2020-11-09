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Кількість жертв землетрусу у Туреччині зросла

Автор: Андрій Козловський

Кількість смертельних жертв землетрусу, який стався в провінції Ізмір (Туреччина) 30 жовтня, досягла 115. Також кількість поранених збільшилась до 1034.

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Про це повідомляє Управління із запобігання наслідків та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

Як повідомляється, із загальної кількості постраждалих, 23 людини продовжують лікування в медичних закладах, а 1011 - виписали.

У місті продовжуються роботи з очищення територій. Ведуться роботи зі створення центру тимчасового розміщення, на першому етапі планується встановити 550 контейнерів у якості тимчасового житла для постраждалих у результаті землетрусу.

Загалом для робіт, які пов’язані із землетрусом, було залучено 8712 особового складу та 1242 транспортні засоби. До оцінки збитків від землетрусу в регіоні залучено 1572 працівники зі складу міністерства навколишнього середовища та урбанізації.

Нагадаємо, землетрус в Ізмірі стався 30 жовтня та спричинив серйозні руйнування в місті. Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 знаходився біля узбережжя в Егейському морі.

Також раніше РБК-Україна писало, що підземні поштовхи досягли території Греції. Землетрус відчували жителі Криту та Афін. На грецькому острові Самос під уламками будівлі загинули дві людини.

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