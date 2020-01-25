Число жертв землетрусу в Туреччині зросло до 20

Близько 30 людей залишаються під завалами
В Туреччині кількість жертв землетрусу зросла до 20 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".
Наголошується, що кількість поранених перевищила 1 тис. людей.
"Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків НС: Число загиблих під час землетрусу на сході Туреччини досягло 20, поранених - 1015", - йдеться в повідомленні.
Крім того, з-під завалів живими витягнуті ще дві людини: в місті Элязыг та селищі Гезин в районі Маден.
Раніше повідомлялося, що під завалами залишаються близько 30 осіб.
Міністр навколишнього середовища і містобудування Туреччини заявив, що внаслідок землетрусу зруйновано 5 будівель в повіті Сивридже провінції Елязиг і 25 будівель в районі Доганйол провінції Малатья.
Нагадаємо, 24 січня на сході Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 6,8. Спочатку повідомлялося про чотирьох жертв.
Рятувальні роботи тривали всю ніч.