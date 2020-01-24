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Число жертв землетрусу в Туреччині зросло до 14

Новини » Суспільство     24.01.2020 - 23:23
Число жертв землетрусу в Туреччині зросло до 14
Фото: місце події (twitter.com/aa_russian)

Ще 57 вважаються постраждалими

Число загиблих при землетрус на сході Туреччини в провінції Элязыг збільшилось до 14 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

За даними управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини, постраждали 57 людей.

"За попередніми даними, в результаті землетрусу в Туреччині загинули 14, постраждали 57 людей", - йдеться в повідомленні.

Губернатор турецькій провінції Елязиг заявив, що госпіталізовані 225 постраждалих при землетрусі, двоє з них перебувають у важкому стані.

В зону стихійного лиха доставлено 1689 наметів, 1656 ліжок та 9200 ковдр.

Раніше повідомлялося, що на сході Туреччини стався потужний землетрус, в результаті якого загинули чотири людини, ще кілька отримали травми різного ступеня тяжкості. Спочатку повідомлялося про чотири жертви.

Нагадаємо, поблизу узбережжя островів Фіджі в південно-західній частині Тихого океану стався землетрус магнітудою 5,4. Землетрус стався на глибині 10 км.

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