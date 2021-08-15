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Кількість жертв землетрусу в Гаїті перевищила 300 осіб

Автор: Артур Родивилов

В результаті землетрусу в Республіці Гаїті загинули 304. Кількість постраждалих оцінюється в 1,8 тис. осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Раніше повідомлялося про 227 загиблих.

"Ми зафіксували 160 смертей на півдні, 42 - В Ніпі, 100 - в Гранд-Ансі і дві - на північному заході",-повідомив керівник управління цивільної оборони країни Джеррі Чандлер.

Землетрус магнітудою 7,2 стався за кілька днів до тропічного шторму, який, як очікується, обрушиться на острів.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився приблизно в 125 км на захід від столиці Порт-о-Пренс. Прем'єр-міністр Аріель Анрі оголосив надзвичайний стан на один місяць для всієї країни.

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Землетрус