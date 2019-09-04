ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кількість жертв вибуху на фабриці феєрверків зросла

Новини » Надзвичайні події    04.09.2019 - 19:50
Кількість жертв вибуху на фабриці феєрверків зросла
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Загинули 22 людини, близько 20 поранені

В результаті вибуху на фабриці феєрверків на півночі Індії загинули 22 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hindustan Times.

Як повідомили в поліції, вибух на фабриці феєрверків стався в північному штаті Пенджаб. В результаті вибуху загинули 22 людини.

"Загинули 22 людини, близько 20 поранені", - йдеться в повідомленні.

Будівлю фабрики повністю зруйнована, пошкоджені сусідні будинки. Виробниче приміщення перебувало в житловому районі.

Зазначимо, що вибух стався за кілька тижнів до традиційного фестивалю вогнів Дівалі, під час якого індійці масово купують і запускають феєрверки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Китаї в провінції Хенань сталася вибух на газопереробному заводі. Вибух стався в повітророзподільної установки на фабриці в місті Саньменься. В результаті вибуху загинули 10 людей, ще 19 людей серйозно постраждали і п'ятеро вважалися зниклими без вести.

РБК-Україна писало, що в американському штаті Іллінойс стався потужний вибух на хімічному заводі. В результаті вибуху на хімічному заводі в Уокигане постраждали щонайменше 4 людини. Всі постраждалі були госпіталізовані.

В Індії стався вибух на фабриці феєрверків, є жертви В окупованому Донецьку прогримів вибух на шахті, є загиблий
Новини України загибліВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся