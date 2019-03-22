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Число жертв вибуху в Китаї зросло до 44 людей


Ще 640 осіб отримали поранення від потужного вибуху

Кількість жертв вибуху на хімзаводі у місті Яничене (Китай) збільшилася до 44 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що ще 640 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. З них 32 людини знаходяться в критичному стані.

Точне число потерпілих з легкими пораненнями поки не названо. Потерпілих розмістили в 16 лікарнях.

Зазначено, що в рятувальній операції та роботы з ліквідації наслідків залучено 192 пожежних розрахунків, понад 930 військовослужбовців і важка техніка для розбирання завалів з 12 навколишніх міст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на заводі з виробництва пестицидів в місті Яньчен (Китай) стався потужний вибух.

Зазначено, що вибух був такої сили, що вибив шибки у вікнах будинків на відстані до півтора кілометрів і пошкодив десятки припаркованих поруч автомобілів.

РБК-Україна писало, що в липні в центрі Пекіна відбувся вибух біля будівлі посольства США, місцеві правоохоронці перекрили прилеглі вулиці. Вибух стався після того, як біля посольства США жінка облила себе горючою рідиною. Її затримала поліція.

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