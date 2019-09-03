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Число жертв під час катастрофи судна біля Каліфорнії зросла до 25

Новини » Надзвичайні події    03.09.2019 - 11:38
Число жертв під час катастрофи судна біля Каліфорнії зросла до 25
Ілюстративне фото (Fox News)

Виявлені тіла 25 загиблих унаслідок пожежі

Кількість загиблих унаслідок пожежі на прогулянковому судні Conception, яке згодом затонуло біля каліфорнійського узбережжя у США, зросла до 25 осіб. Про це РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами представників Берегової охорони, 20 тіл уже підняли на поверхню, а п'ять не можуть підняти через небезпечні умови.

“Виявлені тіла 25 загиблих унаслідок пожежі на прогулянковому судні біля узбережжя Каліфорнії”, - йдеться у повідомленні.

Пошуки ще 9 людей тривають.

Зазначимо, загалом на борту перебували 34 пасажири і п'ятеро членів екіпажу.

Нагадаємо, біля берегів Каліфорнії в ніч на 2 вересня сталася пожежа на судні Conception, в результаті якого чотири людини загинули і ще 30 пропали без вісті. Пожежа виникла, коли судно стояло на якорі в відстані 18 метрів про берега. Причина пожежі невідома. Врятуватися вдалося п'яти членам екіпажу, які зістрибнули з судна під час пожежі. Пошуки зниклих безвісти тривають.

Як повідомляло РБК-Україна, в західній частині Уганди стався вибух паливного танкера, в результаті чого загинуло 20 осіб. Паливний танкер потрапив в аварію після того, як його водій втратив контроль над керуванням та зіткнувся зі стаціонарним транспортним засобом, що спричинило пожежу.

При пожежі на судні біля берегів Каліфорнії вижили п'ять осіб Корабель, що загорівся у Каліфорнії, затонув в 20 метрах від берега
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