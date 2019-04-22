ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Число жертв терактів на Шрі-Ланці наближається до 300

Новини » Надзвичайні події    22.04.2019 - 08:20
Число жертв терактів на Шрі-Ланці наближається до 300
Фото: наслідки терактів на Шрі-Ланці (infobae.com)

Теракти на Шрі-Ланці забрали життя не менше 290 осіб

Число загиблих в ході терактів на Шрі-Ланці досягло 290 осіб. Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє видання Hindustan Times.

Повідомляється, що на даний момент відомо про не менш 290 загиблих. Крім того, за даними поліції, близько 500 людей постраждали.

Напередодні, 21 квітня, у день католицького Великодня на Шрі-Ланці сталася серія вибухів. Спочатку повідомлялося про вибух в трьох готелях і двох церквах, пізніше бомби спрацювали недалеко від зоопарку в Дехівалі, поруч з Коломбо і в передмісті столиці Дематагоді.

Крім того, бомбу знешкодили біля головного міжнародного аеропорту Шрі-Ланки. Після цього влада посилила заходи безпеки повітряної гавані. Також в країні ввели комендантську годину і блокували роботу месенджерів.

За словами міністра оборони Шрі-Ланки Рувана Війевардена, особистості виконавців і організаторів терактів встановлені. За його словами, уряд вживатиме всі необхідні для затримання підозрюваних.

"Ми будемо їх переслідувати незалежно від їх релігійних переконань", - додав міністр.

На Шрі-Ланці затримали восьмого підозрюваного в причетності до вибухів
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Шри-ЛанкаТерактВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся