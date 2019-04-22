Число жертв терактів на Шрі-Ланці наближається до 300

Фото: наслідки терактів на Шрі-Ланці (infobae.com)

Теракти на Шрі-Ланці забрали життя не менше 290 осіб

Число загиблих в ході терактів на Шрі-Ланці досягло 290 осіб. Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє видання Hindustan Times.

Повідомляється, що на даний момент відомо про не менш 290 загиблих. Крім того, за даними поліції, близько 500 людей постраждали.

Напередодні, 21 квітня, у день католицького Великодня на Шрі-Ланці сталася серія вибухів. Спочатку повідомлялося про вибух в трьох готелях і двох церквах, пізніше бомби спрацювали недалеко від зоопарку в Дехівалі, поруч з Коломбо і в передмісті столиці Дематагоді.

Крім того, бомбу знешкодили біля головного міжнародного аеропорту Шрі-Ланки. Після цього влада посилила заходи безпеки повітряної гавані. Також в країні ввели комендантську годину і блокували роботу месенджерів.

За словами міністра оборони Шрі-Ланки Рувана Війевардена, особистості виконавців і організаторів терактів встановлені. За його словами, уряд вживатиме всі необхідні для затримання підозрюваних.

"Ми будемо їх переслідувати незалежно від їх релігійних переконань", - додав міністр.