Кількість жертв в результаті землетрусу в Албанії зросла майже вдвічі

Кількість загиблих в результаті землетрусу в Албанії зросла до 13 людей, ще 600 поранених. Про це повідомляє Sky News.

Землетрус призвів до обвалення безлічі будівель. За словами прем'єр-міністра Еді Рами, найбільш важка ситуація склалася в Дурресі і Тумані, однак всі служби активно працюють, щоб врятувати життя людей.

Зазначимо, раніше повідомлялося про 7 загиблих і 150 поранених. Епіцентр залягав на глибині 10 км і розташовувався між столицею країни Тіраною і другим за величиною містом Дурресом.

Крім того, Міністерство закордонних справ надало рекомендації для громадян України, які опинилися в епіцентрі землетрусу в Албанії. У МЗС закликали українців, які перебувають у районі землетрусу, повідомити про себе рідним і звернутися до почесного консульства України в Албанії.

РБК-Україна писало, що 26 вересня в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,5 балів, тоді загинули 20 осіб. Підземні поштовхи сколихнули віддалені острови провінції Малуку, в результаті чого були зруйновані будинки і громадські об'єкти. Після землетрусу було зафіксовано як мінімум два десятки афтершоків, в тому числі один магнітудою 5,6.