Кількість жертв в результаті катастрофи порому в Іраку зросла

Кількість жертв аварії порому в Іраку зросла до 71, в той час як 55 осіб були врятовані. Про це заявило Міністерство внутрішніх справ Іраку, повідомляє AlSumaria.

Як повідомляється, пором зазнав аварії через те, що був перезавантажений.

"Кількість людей, врятованих від аварії на поромі, склало 55 осіб, зокрема 19 дітей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні в річці Тигр біля Мосула в Іраку затонув пором. Більшість жертв аварії порому - жінки і діти. Як повідомляється, судно, на якому знаходилося 170 осіб, було розраховане на перевезення 75 осіб.