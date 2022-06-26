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Кількість жертв та поранених через ракетний удар по Сарнах зросла

Фото: кількість жертв і поранених через ракетний удар по Сарнах зросла (gettyimages.com)
Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок вчорашніх ракетних ударів по Сарнах Рівненської області кількість загиблих збільшилася до чотирьох. Поранених вже сім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Сарн Руслана Серпенінова під час відеозвернення.

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль також підтвердив цю інформацію та уточнив, що загиблі - чоловіки віком від 30 до 51 року.

"Невтішні новини із м.Сарни. Під завалами знайшли ще одного загиблого. Таким чином кількість жертв вчорашнього ракетного удару по цивільних об‘єктах зросла до 4-х осіб. Це чоловіки віком від 30 до 51 року", - написав Коваль.

Він також повідомив, що це двоє осіб у важкому стані.

"Після вчорашніх ударів по місту Сарни наразі є 11 постраждалих людей. З них четверо загиблих, двоє знаходяться у важкому стані в реанімації, п'ятеро людей отримали різного роду легкі ураження. Сьогодні після завершення слідчих дій проводитимуть розбір, прибирання завалів", - розповів мер.

За його словами, власники будівель та споруд, які постраждали через ворожі атаки можуть звертатися у міськраду щодо цього питання.

"Там працює комісія з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. На місці постійно буде знаходитись перший заступник міського голови Іван Назарець. Прошу не нехтувати оголошеннями повітряної тривоги та слідувати в укриття", - додав міський голова.

Нагадаємо, вчора російські війська завдали ракетного удару по Сарнах. Дві ракети влучили в об'єкти цивільної інфраструктури - це СТО і з мийкою і ще один комплекс з ремонту автомобілів.

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