Кількість жертв та поранених через ракетний удар по Сарнах зросла

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль також підтвердив цю інформацію та уточнив, що загиблі - чоловіки віком від 30 до 51 року.

"Невтішні новини із м.Сарни. Під завалами знайшли ще одного загиблого. Таким чином кількість жертв вчорашнього ракетного удару по цивільних об‘єктах зросла до 4-х осіб. Це чоловіки віком від 30 до 51 року", - написав Коваль.

Він також повідомив, що це двоє осіб у важкому стані.

"Після вчорашніх ударів по місту Сарни наразі є 11 постраждалих людей. З них четверо загиблих, двоє знаходяться у важкому стані в реанімації, п'ятеро людей отримали різного роду легкі ураження. Сьогодні після завершення слідчих дій проводитимуть розбір, прибирання завалів", - розповів мер.

За його словами, власники будівель та споруд, які постраждали через ворожі атаки можуть звертатися у міськраду щодо цього питання.

"Там працює комісія з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. На місці постійно буде знаходитись перший заступник міського голови Іван Назарець. Прошу не нехтувати оголошеннями повітряної тривоги та слідувати в укриття", - додав міський голова.