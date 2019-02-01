Число жертв прориву дамби в Бразилії зросло до 110 людей

Ще 238 осіб числяться зниклими без вісті

Подполковник Флавиу Годинью, представитель гражданской обороны штата Минас-Жерайс заявил, что в Бразилии возросло до 110 человек количество погибших в результате прорыва дамбы на железорудной шахте компании Vale. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Globo.

Сообщается, что личности 71 жертвы установлены.

"Число погибших на данный момент составляет 110 человек, личности 71 из них установлены", - говорится в сообщении.

Кроме того, 238 человек числятся пропавшими без вести.

Известно, что больше всего пострадали люди, проживающие в этом районе, а также горняки железнорудной шахты. Бразильская компания Vale, которой принадлежала плотина, заявляет, что пожертвует 100 тысяч долларов семьям погибших.

Напомним, ранее сообщалось о 99 жертвах происшествия с прорывом дамбы.

РБК-Украина также писало, что в бразильском штате Рио-де-Жанейро из-за сильного ливня произошел оползень в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек.