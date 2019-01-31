Число жертв прориву дамби в Бразилії зросла до 99 людей

Вже впізнали 57 осіб

В Бразилии возросло до 99 человек количество погибших в результате прорыва дамбы на железорудной шахте компании Vale. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Globo.

Также 259 человек остаются пропавшими без вести после прорыва плотины резервуара с отходами добычи полезных ископаемых на железорудной шахте.

"На данный момент подтверждена гибель 99 людей. Из них 57 тел уже опознаны", - сообщили спасательные службы.

Известно, что больше всего пострадали люди, проживающие в этом районе, а также горняки железнорудной шахты. Бразильская компания Vale, которой принадлежала плотина, заявляет, что пожертвует 100 тысяч долларов семьям погибших.

Напомним, РБК-Украина писало, что в бразильском штате Рио-де-Жанейро из-за сильного ливня произошел оползень в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек.