Число жертв пожежі в житловому будинку Парижа зросло

Число загиблих в результаті пожежі в житловому будинку в Парижі збільшилось до десяти

Количество погибших в результате пожара в жилом доме в Париже увеличилось до десяти человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

В том числе около 40 пострадали, среди них - шестеро пожарных.

Добавим, что президент Франции Эммануэль Макрон уже выразил соболезнования родственникам жертв и пострадавших. Он также поприветствовал храбрость пожарных, благодаря действиям которых, по его словам, удалось спасти много человеческих жизней.

Напомним, пожар возник в ночь на 5 февраля. Сначала сообщалось о семи погибших и 27 пострадавших. По данным AFP, среди последних есть спасатели. Кроме того, представители пожарной службы не исключали, что число жертв может увеличиться, поскольку пожар на седьмом и восьмом этажах продолжается.

Следствие на данный момент отрабатывает версию поджога. По подозрению в причастности к пожару задержали женщину. По информации телеканала BFM-TV, задержанная женщина страдала психическими расстройствами.