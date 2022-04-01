Кількість жертв обстрілу Миколаївської ОГА зросла до 28

Жертвами ракетного удару по будівлі Миколаївської облдержадміністрації стали 28 осіб. Сьогодні стало відомо про ще одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОДА Віталія Кіма .

Глава Миколаївської ОДА подробиць не навів. На ранок 1 квітня повідомлялося про 27 загиблих в результаті ракетного удару по будівлі обладміністрації.

"Жертв 28 від ракети по ОДА на зараз", - написав у своєму Telegram Кім.

Нагадаємо, напередодні Кім повідомив про те, що при ударі по будівлі ОДА загинув український парламентер, який домовлявся з російськими окупантами про здачу ними зброї.

Відзначимо, за зДанію Миколаївської ОДА російські окупанти завдали ракетного удару вранці 29 березня. Спочатку повідомлялося про трьох загиблих.

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