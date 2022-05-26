Кількість жертв обстрілу Харкова зросла, серед них п'ятимісячна дитина

Про це розповів глава Нацполіції Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook .

Попередньо встановлено, що російські окупанти застосували проти мешканців Харкова гаубиці.

"Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім’я: дружина та чоловік, у якого на руках було 5-тимісячне маля. Чоловік помер одразу, жінку в тяжкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські знайшли й тіло дитини. Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під’їзду", - розповів Клименко.

Ще 17 мешканців Харкова, за даними поліції, отримали поранення в результаті обстрілів.